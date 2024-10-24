Президент РФ дал прогноз о доле стран БРИКС в мировой экономике по итогам 2024 года

По словам Владимира Путина, доля БРИКС в мировой экономике по итогам 2024 года превысит долю G7 (Группы семи, Большой семерки).

Глава государства привел статистику, по которой средний рост экономик БРИКС в 2024-2025 годах составит по предварительным оценкам 3,8% при увеличении мирового ВВП в 3,2-3,3% (тоже предварительно).

Доля государств БРИКС по паритету покупательной способности в мировой экономике по итогам 2024 года составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран G7. Об этом Путин сообщил на заседании саммита БРИКС в широком составе.

«В большинстве государств объединения в среднесрочной перспективе ожидается опережающий темп развития. Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и вовсе составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран Группы семи, их доля составит 30%. А 30% было по итогам 2023 года, ну и в 2024-м будет чуть повыше», — уточнил Путин.

Ранее он также обращал внимание, что именно страны БРИКС являются драйверами экономического мирового роста и в обозримой перспективе будут генерировать основной прирост глобального ВВП.

На долю Большой семерки в мировом ВВП в 1992 году приходилось 45,5%, а на страны БРИКС в тот же год — 16,7%. А в 2023 году соотношение в корне поменялось.