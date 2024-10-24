Налог на имущество физических лиц

Предложили облагать повышенным налогом вторую квартиру

Для жизни нужна одна квартира, а у некоторых россиян их много. Предложили второе жилье облагать налогом по повышенным ставкам. Но Минфин против.

Ставка налога на имущество за жилье – до 0,3% и она не зависит от того, единственное оно или нет.

Вместе с тем для имущества кадастровой стоимостью выше 300 млн рублей предусмотрена повышенная ставка 2%.

Второе и последующее жилье в ряде случаев приобретается для обеспечения раздельного проживания членов семьи.

В этом случае реализация предлагаемой меры негативно повлияла бы на демографическую ситуацию в стране, ответил Минфин в письме от 12.09.2024 № 03-04-05/87166.

Комментарии

3
  • Astrasol

    "горшочек, не вари!"

    кто-нибудь остановит бешеный принтер?

    • бух2007

      кто-нибудь остановит бешеный принтер?

      дык данное предложение идет из народа. Кто-то завистливый неравнодушный обеспокоен наличием лишней собственности у его соседей.

  • Алейда

    Совсем уже ку-ку? Почему нет фамилии того, кто предложил эту ересь? Страна должна знать своих героев

    Люди и так не могут позволить себе жильё купить.