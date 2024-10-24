Предложили облагать повышенным налогом вторую квартиру

Ставка налога на имущество за жилье – до 0,3% и она не зависит от того, единственное оно или нет.
Вместе с тем для имущества кадастровой стоимостью выше 300 млн рублей предусмотрена повышенная ставка 2%.
Второе и последующее жилье в ряде случаев приобретается для обеспечения раздельного проживания членов семьи.
В этом случае реализация предлагаемой меры негативно повлияла бы на демографическую ситуацию в стране, ответил Минфин в письме от 12.09.2024 № 03-04-05/87166.
Комментарии3
"горшочек, не вари!"
кто-нибудь остановит бешеный принтер?
дык данное предложение идет из народа. Кто-то
завистливыйнеравнодушный обеспокоен наличием лишней собственности у его соседей.
Совсем уже ку-ку? Почему нет фамилии того, кто предложил эту ересь? Страна должна знать своих героев
Люди и так не могут позволить себе жильё купить.