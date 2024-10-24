Предложили облагать повышенным налогом вторую квартиру

Для жизни нужна одна квартира, а у некоторых россиян их много. Предложили второе жилье облагать налогом по повышенным ставкам. Но Минфин против.

Ставка налога на имущество за жилье – до 0,3% и она не зависит от того, единственное оно или нет.

Вместе с тем для имущества кадастровой стоимостью выше 300 млн рублей предусмотрена повышенная ставка 2%.

Второе и последующее жилье в ряде случаев приобретается для обеспечения раздельного проживания членов семьи.

В этом случае реализация предлагаемой меры негативно повлияла бы на демографическую ситуацию в стране, ответил Минфин в письме от 12.09.2024 № 03-04-05/87166.