Крупнейшая нефтехимическая группа компаний России перейдет с 2025 года на налоговый мониторинг

С 1 января 2025 года к налоговому мониторингу присоединится один из лидеров нефтехимии в России — группа компаний СИБУР.

Первым участником от группы станет АО «Воронежский синтетический каучук».

Налоговый орган уже рассмотрел соответствие компании установленным критериям и вынес решение о проведении налогового мониторинга за 2025 год.

Начальник Управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова отметила важность вступления крупнейшей нефтехимической компании в налоговый мониторинг с учетом преимуществ данного вида налогового контроля: это позволит уменьшить налоговые риски, сократить объем истребуемых документов и повысить уровень налогового планирования.

«Приоритетным направлением сейчас является переход участников налогового мониторинга на расширенное информационное взаимодействие с налоговым органом. В этом году также реализуется пилотный проект по построению производственных и логистических цепочек для химической отрасли. Это позволяет налоговому органу понять общую структуру организации и принципы работы производственного процесса, а компании — анализировать ключевые показатели для принятия бизнес-решений и осуществлять стратегическое планирование. Также для автоматизации контролей ведется работа над созданием методики применения искусственного интеллекта в налоговом мониторинге. Поэтому компаниям важно уделять внимание цифровизации процессов», — прокомментировала Крашенинникова.

Представители ГК СИБУР отметили, что компания уделяет особое внимание цифровизации сквозных процессов и разработке собственных ИТ-решений, в том числе с применением искусственного интеллекта. Они считают, что переход на расширенное информационное взаимодействие с налоговым органом станет неотъемлемой частью цифровой трансформации компании и формирования открытого диалога с ФНС.

Справка: СИБУР — крупнейшая нефтехимическая группа компаний в России. Производственные площадки находятся более чем в 20 регионах. Воронежсинтезкаучук – один из крупнейших отечественных производителей высококачественных синтетических каучуков и СБС-полимеров (термоэластопластов). По объему производства предприятие занимает около 20% российского рынка каучуков и выпускает более 30 видов продуктов, часть из которых не имеет отечественных аналогов. За год Воронежсинтезкаучук изготавливает более 385 тысяч тонн продукции.