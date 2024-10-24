Кабмин выделил более 1 млрд рублей на поддержку бизнеса в ряде приграничных регионов

Более 1 млрд рублей будет направлено Минтруду для предоставления субсидий юридическим лицам и ИП в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Сайт кабмина сообщает, что средства пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате работникам времени вынужденного простоя.

Решение принято по поручению Президента.

Мишустин напомнил, что Правительство ранее уже направило ресурсы на выплаты нуждающимся в поддержке жителям трех приграничных регионов. Запущено создание свободной экономической зоны на отдельных территориях для частных компаний. Они смогут пользоваться льготами по налогам на прибыль, на имущество и страховым взносам.

Председатель Правительства подчеркнул, что новое решение позволит сократить издержки предприятий, сохранить производство и сотрудников.