Соцфонду передадут право назначать и перечислять региональные надбавки к пенсиям

В рамках совершенствования системы социальной помощи пенсионерам Правительство рассмотрело поправки в законодательство, которые касаются назначения надбавок неработающим пенсионерам, чьи доходы не достигают регионального прожиточного минимума.

Сейчас Социальный фонд предоставляет им федеральные доплаты в случае, когда в субъекте РФ прожиточный минимум ниже, чем в целом по стране. А если он выше, то устанавливаются уже региональные надбавки по решению местных органов социальной защиты.

Подавать заявления для этого не нужно: все происходит автоматически. Софинансирование идет из федерального бюджета.

Законопроект (пока не опубликован) предлагает передать право назначать и перечислять региональные выплаты к пенсиям от местных соцзащит — Соцфонду. Это позволит обеспечить единый по всей стране подход к процедуре, сделать ее максимально прозрачной.

Принцип расчета надбавок не поменяется, уточняет сайт кабмина. Дополнительные обращения, справки или документы от граждан не потребуются. Они продолжат получать положенные им средства в полном объеме.