Научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в 1С с нуля на новом курсе повышения квалификации «Клерка»

1С — самая популярная в России программа учета, поэтому мы записали новый практический курс — «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности», который поможет вам стать универсальным специалистом, работать во всех конфигурациях 1С и легко решать задачи любого бизнеса. После обучения вы сможете претендовать на более высокую зарплату и рост в карьере.

Бухгалтеры, которые владеют 1С, в среднем зарабатывают на 15% больше своих коллег. Это объясняется тем, что программа ускоряет процесс обработки и учета операций, а значит, вся работа проходит слаженнее и быстрее. Тем более, что система может держать большие массивы данных под надежной защитой.

Научитесь работать в 1С на уровне уверенного пользователя — получите конкурентное преимущество и заполучите вакансию с самыми выгодными условиями труда.

Наш новый курс повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности» подойдет и новичкам, и опытным специалистам. Вы сможете изучить программу с самых основ и структурировать имеющиеся знания, чтобы автоматизировать часть своих задач, снять лишнюю нагрузку и освободить время на более интересную работу.

В программе курса 30 лекций, письменные задания и тесты для самопроверки. Во время обучения вы получите конспекты занятий и пошаговые инструкции со скринами, которые всегда будут под рукой.

Вы узнаете

Как выбрать и купить 1С.

Как настроить учетную политику в «1С: Бухгалтерия 8.3».

Как вести учет товаров, услуг, зарплаты, основных средств, нематериальных активов, расходов и т. д. в «1С: Бухгалтерия 8.3».

Как составлять бухгалтерскую отчетность в программе 1С: Предприятие 8.3.

Как вести учет НДС в «1С: Бухгалтерия 8.3».

Как составлять налоговую отчетность в 1С: Предприятие 8.3 для компаний на ОСНО.

Как составлять налоговую отчетность в 1С: Предприятие 8.3 для компаний на УСН.

Как составлять 6-НДФЛ и РСВ в программе 1С: ЗУП.

Каждый шаг вы будете изучать на реальных примерах и сразу отрабатывать на практике.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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