С 1 января 2025 года лесные услуги будут оказываться только в электронной форме

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных провел круглый стол по проблемным вопросам внедрения ФГИС ЛК и готовности регионов вести лесной реестр и оказывать отраслевые услуги в цифровом формате.

ФГИС ЛК создана по поручению Президента для развития и декриминализации лесного комплекса. С ее помощью идет контроль движения древесины от лесосеки до склада и объектов лесопереработки, а в случае вывоза из страны – до момента вывоза. Оператор системы — Рослесхоз.

В пилотном режиме ФГИС ЛК протестирована в Архангельской, Ульяновской и Московской областях.

Она введена в эксплуатацию и обеспечит на землях лесного фонда площадью 1,19 млн га:

ведение государственного лесного реестра в электронном виде;

отслеживание динамики изменения лесов (занимаемой площади и породного состава);

автоматизацию деятельности уполномоченных органов власти;

переход на единые отраслевые регламенты и справочники;

мониторинг и прогноз экономических показателей;

оказание госуслуг и функций бизнесу и гражданам в электронной форме.

В настоящее время регионами загружено в систему 1 469 лесничеств — 99,9% от всего количества), 7 568 участковых лесничеств (99,9% от всех), 1 564 667 лесных кварталов (98,4%), 27 507 876 лесотаксационных выделов (55,7%), 84% из 397 566 договоров.

Сенатор Александр Двойных отметил, что не все регионы включились в работу. Особое внимание они должны уделить предприятиям малого и среднего бизнеса — провести с ними разъяснительную работу, особенно в вопросе оборудования лесовозной, лесохозяйственной техники системой ГЛОНАСС.

По словам Двойных, Рослесхозом разработаны и реализуются меры, обеспечивающие решение выявленных проблем ведения государственного лесного реестра в электронном виде — таких как ошибочные сведения в объектах учета и документах, несовпадение и наложение границ объектов, переходный период ввода нового лесоустройства.

28 ноября состоится заседание Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совфеде, где доложат предварительные итоги правоприменительной практики работы ФГИС ЛК и предложения регионов, лесопользователей по ее совершенствованию.