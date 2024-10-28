Товарный знак, созданный собственными силами, не относится к НМА

Характеристика «созданные собственными силами организации» имеет отношение к любым средствам индивидуализации, служащим для индивидуализации своих товаров, работ, услуг и не относится к приобретенным средствам индивидуализации товаров, работ, услуг других лиц.
Об этом сообщает Минфин в письмах от 25.06.2024 № 07-01-09/58993, от 28.06.2024 № 07-01-09/60546, рассматривая предложение о признании исключительных прав, возникающих из зарегистрированного товарного знака, в бухучете в составе НМА.
Согласно ФСБУ 14/2022, затраты организации на создание своими силами средств индивидуализации относятся к тому периоду, в котором они понесены.
Предложение признавать их в составе НМА Минфин счет избыточным.
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