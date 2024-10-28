Товарный знак, созданный собственными силами, не относится к НМА

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» не распространяется на средства индивидуализации (в том числе товарные знаки), созданные собственными силами организации.

Характеристика «созданные собственными силами организации» имеет отношение к любым средствам индивидуализации, служащим для индивидуализации своих товаров, работ, услуг и не относится к приобретенным средствам индивидуализации товаров, работ, услуг других лиц.

Об этом сообщает Минфин в письмах от 25.06.2024 № 07-01-09/58993, от 28.06.2024 № 07-01-09/60546, рассматривая предложение о признании исключительных прав, возникающих из зарегистрированного товарного знака, в бухучете в составе НМА.

Согласно ФСБУ 14/2022, затраты организации на создание своими силами средств индивидуализации относятся к тому периоду, в котором они понесены.

Предложение признавать их в составе НМА Минфин счет избыточным.