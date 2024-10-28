В переходный период УСН-2025 НДС с остатков товаров можно будет принять к вычету

Изменили правила учета НДС при переходе с УСН без НДС на УСН с НДС с 2025 года.

Поправки внесены законопроектом, который одобрен Советом Федерации.

НДС по товарам работам, услугам принимают к вычету:

на УСН «доходы минус расходы» – если до 1 января 2025 года не были отнесены к расходам, вычитаемым из налоговой базы;

на УСН «доходы» – если они не были не использованы при применении УСН.

НДС по приобретенным до 1 января 2025 года ОС и НМА принимают к вычету, если до 1 января 2025 года основные средства не были введены в эксплуатацию (НМА не были приняты к учету).