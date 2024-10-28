Центробанк отложил выпуск новой банкноты номиналом 500 рублей

Выпуск в обращение новой 500-рублевой купюры перенесли на неопределенный срок. Дизайн модернизированной банкноты будет выбирать народное голосование. На купюре будут достопримечательности Северо-Кавказского федерального округа.

Изначально Центробанк планировал обновить все деньги номиналом 100, 1000, 5000, 500, 50 и 10 рублей в 2025 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход, что и к тысячной банкноте. Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени», — сказали в ЦБ.

Согласно опросу издания, больше 60% аудитории считают, что на денежных купюрах нужно отказаться от изображения культовых сооружений: церквей и мечетей.