Наличные деньги

Центробанк отложил выпуск новой банкноты номиналом 500 рублей

Выпуск обновленных купюр затягивается из-за согласования символов, которые должны быть на денежных знаках.

Выпуск в обращение новой 500-рублевой купюры перенесли на неопределенный срок. Дизайн модернизированной банкноты будет выбирать народное голосование. На купюре будут достопримечательности Северо-Кавказского федерального округа.

Изначально Центробанк планировал обновить все деньги номиналом 100, 1000, 5000, 500, 50 и 10 рублей в 2025 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход, что и к тысячной банкноте. Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени», — сказали в ЦБ.

Согласно опросу издания, больше 60% аудитории считают, что на денежных купюрах нужно отказаться от изображения культовых сооружений: церквей и мечетей.

Комментарии

7
  • Алексей Т.

    Даёшь всероссийский референдум!

    Ну и ещё какой-нибудь вопрос можно включить для "комплексности обеда".

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      абайдётись голосилкой ф тырнете. Не вилика важность чё там конкретно нарисовано. Было бы само наличие. А там хоть на белом листочеке одна только циферка сколько она стОить.

      • Алексей Т.

        Они чего-то грозятся "обсудить с ... жителями нашей страны".

        Точно где-то наё..вать будут, но "Это ваше решение, с вами обсуждалось"

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Не. Здесь я точно уверен - без подъё... обойдётся.

          В прошлый раз, помнится, символ рубля обсуждали. Опрос был. Я даже поучаствовал. Вроде по чесному было

  • Ирина

    Выпуск обновленных купюр затягивается из-за согласования символов, которые должны быть на денежных знаках.

    Опять крестик забыли на купол всобачить?