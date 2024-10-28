Центробанк отложил выпуск новой банкноты номиналом 500 рублей

Выпуск в обращение новой 500-рублевой купюры перенесли на неопределенный срок. Дизайн модернизированной банкноты будет выбирать народное голосование. На купюре будут достопримечательности Северо-Кавказского федерального округа.
Изначально Центробанк планировал обновить все деньги номиналом 100, 1000, 5000, 500, 50 и 10 рублей в 2025 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход, что и к тысячной банкноте. Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени», — сказали в ЦБ.
Согласно опросу издания, больше 60% аудитории считают, что на денежных купюрах нужно отказаться от изображения культовых сооружений: церквей и мечетей.
Комментарии7
Берите любые символы, не жалко:
(с) https://ru.freepik.com/free-vector/set-vector-gravestones-with-text-rip-gray-background_10602148.htm#fromView=keyword&page=1&position=31&uuid=47125822-d686-4b12-b1d9-910b025d4438
так то ж для маде ин не наше
Даёшь всероссийский референдум!
Ну и ещё какой-нибудь вопрос можно включить для "комплексности обеда".
абайдётись голосилкой ф тырнете. Не вилика важность чё там конкретно нарисовано. Было бы само наличие. А там хоть на белом листочеке одна только циферка сколько она стОить.
Они чего-то грозятся "обсудить с ... жителями нашей страны".
Точно где-то наё..вать будут, но "Это ваше решение, с вами обсуждалось"
Не. Здесь я точно уверен - без подъё... обойдётся.
В прошлый раз, помнится, символ рубля обсуждали. Опрос был. Я даже поучаствовал. Вроде по чесному было
Опять крестик забыли на купол всобачить?