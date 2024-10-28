Какие методы законной налоговой оптимизации сейчас работают

Каждый налогоплательщик стремится снизить налоговые платежи и увеличить финансовый результат. На вебинаре «Все методы налоговой оптимизации» разберемся какие методы налоговой оптимизации помогают достичь этого результата и какие налоговые льготы, освобождения и других законные преимущества сейчас можно использовать. Вебинар состоится уже завтра в 11:00 мск!
На вебинаре рассмотрим:
Понятие налоговой оптимизации.
Оптимизация на ОСНО: налог на прибыль; налог на имущество; НДС.
Оптимизация на УСН: налоговые каникулы; регионы со льготными ставками УСН; уменьшение налога на страховые взносы; перечень расходов на УСН.
Оптимизация зарплатных налогов и страховых взносов: работа с ИП и СМЗ; аутсорсинговые услуги; льготные ставки страховых взносов.
Топ опасных схем оптимизации.
Оптимизация в свете налоговой реформы – 2025
Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!
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