Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в Китае будут делать летающие авто, приклеенный к стене банан продадут за 1,5 млн долларов, а трудовые права женщин будут лучше защищены

Подготовили обзор главных событий дня — 28 октября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Китае начали строить завод по производству летающих автомобилей. Ежегодно там будут производить около 10 тыс. летающих модулей для автомобиля.

  • Смартфоны в РФ подорожали почти на 15%. Средняя цена на новый телефон выросла с 21,2 до 23,9 тыс. рублей. Причины — изменение курса валют, рост ключевой ставки и подорожание логистических услуг.

  • Продажи пива выросли на 7%. За первые девять месяцев 2024 года россияне купили в рознице 553,8 млн декалитров (дал) пива, что на 7% больше, чем за тот же период 2023 года.

  • Число просроченных платежей по автокредитам в России достигло максимума за два года. По итогам сентября 2024 года число просроченных на 90 дней автомобильных кредитов составляет 31,4 тыс. случаев.

  • Цены гособлигаций упали до десятилетнего минимума. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) опустился ниже 97,69 пункта и находится на отметке ниже минимальных значений с 2014 года. Такой индекс представляет собой основной индикатор рынка российского государственного долга.

  • Арт-объект итальянского художника Маурицио Каттелана Comedian — банан, приклеенный скотчем к стене, — оценили в 1,5 млн долларов. Лот собираются продать на аукционе Sotheby's.

  • Чемодан проверили на прочность в космосе. Он выдержал экстремально низкие температуры, а после подъема в стратосферу смог успешно спуститься благодаря самораскрывающейся парашютной системе.

  • В Госдуму внесли законопроект о защите трудовых прав женщин. Теперь работодатели не смогут отказать в трудоустройстве женщинам без детей. Также работодатель не сможет отозвать женщину из отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет.

  • «Сибур» выиграл суд в Австрии о разморозке своих европейских активов. Венский суд установил, что у австрийского Министерства внутренних дел не было оснований утверждать, что подсанкционные лица владели более 50% «СИБУР Холдинга».

  • Битрикс24 планирует развивать российский аналог онлайн-досок Miro — компания инвестировала в пространство для совместной работы flip.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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