⚡️ Итоги дня: в Китае будут делать летающие авто, приклеенный к стене банан продадут за 1,5 млн долларов, а трудовые права женщин будут лучше защищены

В Китае начали строить завод по производству летающих автомобилей. Ежегодно там будут производить около 10 тыс. летающих модулей для автомобиля.

Смартфоны в РФ подорожали почти на 15%. Средняя цена на новый телефон выросла с 21,2 до 23,9 тыс. рублей. Причины — изменение курса валют, рост ключевой ставки и подорожание логистических услуг.

Продажи пива выросли на 7%. За первые девять месяцев 2024 года россияне купили в рознице 553,8 млн декалитров (дал) пива, что на 7% больше, чем за тот же период 2023 года.

Число просроченных платежей по автокредитам в России достигло максимума за два года. По итогам сентября 2024 года число просроченных на 90 дней автомобильных кредитов составляет 31,4 тыс. случаев.

Цены гособлигаций упали до десятилетнего минимума. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) опустился ниже 97,69 пункта и находится на отметке ниже минимальных значений с 2014 года. Такой индекс представляет собой основной индикатор рынка российского государственного долга.

Арт-объект итальянского художника Маурицио Каттелана Comedian — банан, приклеенный скотчем к стене, — оценили в 1,5 млн долларов. Лот собираются продать на аукционе Sotheby's.

Чемодан проверили на прочность в космосе. Он выдержал экстремально низкие температуры, а после подъема в стратосферу смог успешно спуститься благодаря самораскрывающейся парашютной системе.

В Госдуму внесли законопроект о защите трудовых прав женщин. Теперь работодатели не смогут отказать в трудоустройстве женщинам без детей. Также работодатель не сможет отозвать женщину из отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет.

«Сибур» выиграл суд в Австрии о разморозке своих европейских активов. Венский суд установил, что у австрийского Министерства внутренних дел не было оснований утверждать, что подсанкционные лица владели более 50% «СИБУР Холдинга».