✅ Новые подходы к регулированию маркетплейсов скажутся на продавцах. Как, объяснил финтех-эксперт

Власти хотят защитить права всех участников рынка e-commerce, в том числе и мелких селлеров.

Госдума объявила о начале работы над новыми подходами к регулированию цифровых платформ. Эта инициатива направлена на создание безопасной и справедливой среды для селлеров и пользователей, а также на поддержку отечественных IT-компаний.

Директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев прокомментировал специально для «Клерка»:

«Предполагаемая система, включающая два уровня — общий и более глубокий, отраслевой, — выглядит перспективной. Это поможет не только контролировать деятельность крупных игроков, но и защитить интересы всех участников рынка, включая мелких продавцов».

По мнению эксперта, важно также рассмотреть проблемы, связанные с ограничением конкуренции на маркетплейсах и механизмами скидок и акций. Нередко условия оказываются недостаточно понятными для селлеров, что затрудняет построение эффективных стратегий продаж.

Продавцы, выходя на маркетплейсы, часто сталкиваются с неопределенностью, которая может негативно сказаться на их бизнесе. Антимонопольное законодательство станет опорой в защите прав селлеров и обеспечении справедливой конкуренции на рынке.

Кроме того, одним из ключевых аспектов деятельности крупных маркетплейсов является развитие собственных банков и финансовых сервисов. Они создают экосистемы, где продавцы и покупатели становятся частью взаимосвязанной системы. Это позволяет гибко управлять условиями: снижать проценты в одном сегменте и компенсировать недостающую прибыль за счет других услуг.