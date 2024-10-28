Уменьшение по 4-летней уточненке отразится на ЕНС только по служебной записке ИФНС

Алгоритм такого уменьшения описала ФНС в письме от 21.10.2024 № Д-5-15/71@.
Уточненка к уменьшению, например, может быть в таких случаях: признание объекта налогообложения «необъектом», признание сделки купли-продажи недействительной и др.
В автоматизированном режиме в АИС «Налог-3» проводка на ЕНС идет только по строкам начисления «к уплате/доплате».
Проводка строк начислений «к уменьшению» по уточненкам с истекшим сроком давности в АИС «Налог-3» идет посредством регистрации служебной записки. В ней налоговики излагают все выявленные в ходе проверки обстоятельства, обосновывающие корректировку налоговых обязательств.
Такая проводка по служебной записке увеличивает сальдо ЕНС, которое можно вернуть.
Но такое уменьшение по уточненке будет только при наличии решения суда о восстановлении пропущенного трехлетнего срока.
Комментарии1
Остается лишь надеяться на то, что уточненную декларацию по налогу смогут подавать лишь налогоплательщики, а никак не налоговики.