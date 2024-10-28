Президент подписал закон о расчете военных пенсий в 2025 году

Это федеральный закон от 26.10.2024 № 353-ФЗ, который вступит в силу с 1 января 2025 года.

Данный закон приостанавливает действие ч. 2 ст. 43 закона от 12.02.1993 № 4468-I о пенсионном обеспечении проходивших военную службу, службу в ОВД, Государственной противопожарной службе, органах наркоконтроля, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках нацгвардии, органах принудительного исполнения, и их семей.

Он принят на основании п. 6 ст. 192 Бюджетного кодекса, по которому, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством расходных обязательств РФ, кабмин вносит в Госдуму проект федерального закона об изменении сроков вступления в силу (приостановления действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений ФЗ, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом периоде.

В итоге приостановлено до 1 января 2026 года действие ч. 2 ст. 43 закона № 4468-I, согласно которой размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, ежегодно увеличивается на 2 процента.

В связи с этим индексация пенсий лицам из перечисленных структур и их семьям будет произведена в 2025 году вследствие повышения в этом году денежного довольствия военнослужащих и других соответствующих категорий граждан.