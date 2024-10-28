Законодательно уточнили порядок взыскания алиментов

Это федеральный закон от 26.10.2024 № 356-ФЗ с изменениями в ст. 129 ГПК. Теперь она действует в новой редакции.

По новому правилу, в случае отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и удовлетворении требований взыскателя в порядке искового производства такие требования удовлетворяются за период, в течение которого алименты подлежали взысканию согласно судебному приказу.

Кроме того, введена возможность подачи частной жалобы на определение суда об отмене судебного приказа, если мотив в ней — отсутствие уважительных причин представления должником возражений по истечении установленного срока.