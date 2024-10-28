Сегодня дедлайн по уплате налога, который платят ИП на УСН за третий квартал 2024 года

ИП, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН), должны платить промежуточные налоги по итогам каждого квартала. Такие промежуточные налоги называются авансовые платежи, а кварталы — отчетные периоды.

Авансовые платежи по УСН надо платить не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Это значит, что когда завершается квартал, то у ИП есть 28 дней, чтобы заплатить налог с выручки, которую он получил в таком квартале.

Иногда такой срок больше, если дедлайн выпадает на выходной или праздничный день.

В 2024 году срок уплаты авансовых платежей по УСН за третий квартал приходится на 28 октября 2024 года.

А сам налог по итогам всего года надо заплатить не позднее 28 апреля года, следующего за истекшим годом. Фактически это налог за четвертый квартал. Например, ИП, которые применяют УСН, должны заплатить налог за 2024 год не позднее 28 апреля 2025 года. Из расчета такого налога будут вычитаться те самые промежуточные налоги — авансовые платежи и страховые взносы.