Господдержку при строительстве промобъектов за границей прописали в законе

Президент подписал закон о господдержке российских организаций, которые ведут строительство промышленных объектов за рубежом.

Это федеральный закон от 26.10.2024 № 357-ФЗ с изменениями в ФЗ «О промышленной политике в РФ».

Он наделяет Минпромторг полномочиями по оказанию поддержки российским организациям, ведущим комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранного государства.

При предоставлении финансовой и имущественной поддержки, в том числе в виде субсидий из федерального бюджета, теперь устанавливаются требования к минимальной доле российской промышленной продукции, которая используется для такого строительства.

Кроме того, даны определения понятиям «промышленный объект», «инженерно-строительная деятельность», «комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранного государства».