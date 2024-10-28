Фиктивный брак иностранцам больше не поможет

Президент подписал закон, исключающий возможность получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в случае заключения фиктивного брака.

Это федеральный закон от 26.10.2024 № 358-ФЗ с изменениями в ст. 25.6 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в Россию» и ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Он направлен на совершенствование миграционного законодательства и исключает возможности получения иностранцем РВП или ВНЖ в случае:

заключения фиктивного брака;

фиктивного установления отцовства.

Для этого установлены условия выдачи иностранному гражданину разрешения на временное проживание без учета утвержденной Правительством РФ квоты.

Он должен состоять в браке с гражданкой России не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче разрешения. Или иметь общего ребенка, рожденного (усыновленного) в браке с гражданкой РФ.

Также введены аналогичные условия для выдачи вида на жительство без получения разрешения на временное проживание.

Одновременно предусмотрены основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание или вида на жительство:

если брак, ставший основанием выдачи РВП или ВНЖ, расторгнут либо признан судом недействительным;

иностранец вступившим в силу решением суда лишен родительских прав или ограничен в них в отношении ребенка, наличие которого было основанием выдачи РВП или ВНЖ;

отменено усыновление такого ребенка;

сведения о данном иностранце исключены из записи актов гражданского состояния этого ребенка.

Кроме того, введена возможность продления до одного года срока действия обыкновенной частной визы, выдаваемой иностранцу — близкому родственнику гражданина РФ, на основании решения руководителя диппредставительства или консульства России.

Закон вступит в силу с 25 января 2025 года.