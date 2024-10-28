Фиктивный брак иностранцам больше не поможет

Это федеральный закон от 26.10.2024 № 358-ФЗ с изменениями в ст. 25.6 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в Россию» и ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Он направлен на совершенствование миграционного законодательства и исключает возможности получения иностранцем РВП или ВНЖ в случае:
заключения фиктивного брака;
фиктивного установления отцовства.
Для этого установлены условия выдачи иностранному гражданину разрешения на временное проживание без учета утвержденной Правительством РФ квоты.
Он должен состоять в браке с гражданкой России не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче разрешения. Или иметь общего ребенка, рожденного (усыновленного) в браке с гражданкой РФ.
Также введены аналогичные условия для выдачи вида на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Одновременно предусмотрены основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание или вида на жительство:
если брак, ставший основанием выдачи РВП или ВНЖ, расторгнут либо признан судом недействительным;
иностранец вступившим в силу решением суда лишен родительских прав или ограничен в них в отношении ребенка, наличие которого было основанием выдачи РВП или ВНЖ;
отменено усыновление такого ребенка;
сведения о данном иностранце исключены из записи актов гражданского состояния этого ребенка.
Кроме того, введена возможность продления до одного года срока действия обыкновенной частной визы, выдаваемой иностранцу — близкому родственнику гражданина РФ, на основании решения руководителя диппредставительства или консульства России.
Закон вступит в силу с 25 января 2025 года.
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