В Крыму останутся пониженные налоговые ставки для МСП

Крымские предприниматели в 2025 году будут платить налог на УСН «доходы» по ставке 4%, а по системе «доходы минус расходы» — 10%.

В 2025 году правительство Республики Крым сохранит пониженные ставки налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сейчас в Крыму бизнес на УСН с объектом «доходы» платит 4%, а по системе «доходы минус расходы» — 10%. Средние ставки по стране составляют 6% и 15%, соответственно.

«Правительство республики оказывает поддержку МСП по ряду направлений – от налоговых льгот до имущественной поддержки», — сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По единому сельскохозяйственному налогу производители платят пониженную ставку 4%.

Также представители малого и среднего бизнеса и самозанятые могут воспользоваться льготной арендой имущества на срок свыше пяти лет. В первый год предприниматель платит 40% от размера арендной платы, во второй — 60%, в третий — 80%, а начиная с четвертого года — 100%.

Сейчас в Крыму зарегистрировано 83 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, это около 86% всех налогоплательщиков.