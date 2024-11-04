69% россиян готовы отказаться от услуг компании, допустившей утечку персональных данных

Центр компетенций группы компаний «Гарда» выяснил, как меняется отношение граждан к утечкам персональных данных по сравнению с прошлым годом. Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

Половина опрошенных продолжают считать утечки серьезной проблемой, а 54% признались, что никогда не проверяли свои данные на предмет компрометации.

Количество граждан, отметивших ущерб на крупные суммы (от 100 000 до свыше 5 млн) в разных категориях либо выросло, либо осталось на том же уровне: 46% оценили свой ущерб в пределах 100 000 рублей, что на 7 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в 2023 году. Увеличилась доля тех, кто сообщил о потерях до 1 млн рублей — 10% против 9% годом ранее. Также в этом году 1% указали на ущерб до 5 млн рублей, и еще 3% сообщили о потерях свыше 5 млн.

В 2024 году 69% респондентов заявили, что не будут пользоваться услугами компании, допустившей утечку персональных данных. Это на 6 п.п. больше, чем в 2023 году.

В 2024 году количество граждан, которые игнорируют случаи утечек, сократилось с 51% до 37%, что говорит о росте осторожности в вопросах кибербезопасности.

В 2024 году 51% сообщили, что в результате утечек персданных они стали чаще получать спам и звонки от мошенников, что аналогично показателю 2023 года. В этом году больше всего от спама страдают линейные сотрудники (54%), тогда как год назад это были пенсионеры (63%). Это может быть связано с развитием цифровых сервисов, которыми люди старшего возраста пользуются меньше. С финансовыми последствиями активности злоумышленников чаще встречаются более состоятельные люди.

В 2024 году возросло количество тех, кто активно реагирует на факты утечек персональный данных. 21% обращались в компании, допустившие утечку, по сравнению с 17% в 2023 году. Стали чаще подавать жалобы:

в надзорные органы — рост с 10% до 17%;

исковые заявления в суд — рост с 2% до 4%.

В 2024 году больше граждан стали следить за тем, была ли наказана компания, допустившая утечку данных. 33% отметили, что компания не понесла справедливую ответственность, что ниже на 5 п. п. по сравнению с 2023 годом. Одновременно увеличилось количество считающих (с 7% до 12%), что наказание не соответствует причиненному ущербу.

Люди с высоким доходом и представители молодежи наиболее активно следят за утечками. В целом, чем выше доход, тем больше внимания к защите данных.