Вся недвижимость будет облагаться по кадастровой стоимости

Для Минфина России это один из актуальных вопросов налогообложения налогом на имущество организаций на перспективу.

В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденных Минфином, сказано что будет осуществлена проработка вопросов перехода к налогообложению недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов недвижимости (кроме объектов отдельных видов — линейные, технически сложные сооружения, воздушные и морские суда и т. п.).

То есть Минфин планирует в ближайшей перспективе практически полностью уйти от исчисления налога на имущество по среднегодовой стоимости. Но сам признает, что это пока преждевременно — на фоне сложившихся социально-экономических условий, санкций, поддержки юридических лиц.

Отмечено, что «вопрос перехода к налогообложению недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости как один из ключевых этапов реформирования имущественного налогообложения сохраняет свою актуальность на перспективу».