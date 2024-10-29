Лизинговые компании изымают спецтехнику за просрочку по договорам

Из-за роста ключевой ставки и санкционных последствий некоторые предприниматели больше не могут обслуживать лизинговые договоры.

Лизинговые компании стали чаще изымать грузовую и специальную технику у представителей малого и среднего бизнеса, который не может обслуживать договоры.

Платежеспособность клиентов снизилась на фоне роста ключевой ставки и санкционных ограничений. Например, бизнес из лесной отрасли больше не может поставлять продукцию на западные рынки, а логистика в другие страны в разы подорожала. Об этом пишет РБК.

С января по сентябрь 2024 года в компании «Европлан» изъяли 2 374 машины, или 2-3% от общего объема лизингового портфеля. Клиентам вернули 284 единицы техники, но только после погашения задолженности. Порядка 70% изъятого имущества отправляют в повторный лизинг, а остальное продают на рынке.

На 1 июля 2024 года объем лизингового портфеля банков оценили в 10,8 трлн рублей. Рост составил 50% год к году.