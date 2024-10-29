Нулевой НДС для гостиниц скоро могут пересмотреть

Минфин намерен провести мониторинг применения нулевой ставки НДС на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения по итогам 2023 и 2024 года.

Данная налоговая мера была введена в целях поддержки отрасли гостеприимства.

По итогам 2023-2024 годов будет дана оценка:

изменения размера инвестиций в отрасль;

изменения количества мест размещения;

изменения количества рабочих мест в данном сегменте экономической деятельности;

изменения иных параметров, на которые были направлены налоговые меры поддержки.

С учетом параметров, которые будут достигнуты, власти примут решение о востребованности и эффективности предоставленных мер поддержки, в том числе НДС%.

Об этом заявлено в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденных Минфином.