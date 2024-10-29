Нулевой НДС для гостиниц скоро могут пересмотреть

Данная налоговая мера была введена в целях поддержки отрасли гостеприимства.
По итогам 2023-2024 годов будет дана оценка:
изменения размера инвестиций в отрасль;
изменения количества мест размещения;
изменения количества рабочих мест в данном сегменте экономической деятельности;
изменения иных параметров, на которые были направлены налоговые меры поддержки.
С учетом параметров, которые будут достигнуты, власти примут решение о востребованности и эффективности предоставленных мер поддержки, в том числе НДС%.
Об этом заявлено в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденных Минфином.
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