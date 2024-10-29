🔢 Как списывают деньги с ЕНС при наличии налоговых долгов: пример от ФНС

В первую очередь — погашается недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего срока уплаты.
Потом – начисления по НДФЛ с текущим сроком уплаты.
Далее — погашается недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам, начиная с наиболее раннего срока уплаты.
После погашения недоимки по всем платежам – начисления по иным налогам, сборам, страховым взносам с текущим сроком уплаты.
В последнюю очередь – пени, проценты и штрафы.
Региональное УФНС привело пример по ЕНС физлица.
Пример
У Иванова отрицательное сальдо ЕНС (налоговая задолженность) составляет 23 000 руб., в том числе:
по транспортному налогу – 8 000 руб.;
НДФЛ (в связи с продажей имущества) – 11 000 руб.;
пени – 4 000 руб.
Также он получил налоговое уведомление на уплату транспортного налога за 2023 год в размере 2 500 рублей со сроком уплаты до 02.12.2024.
25 октября 2024 года Иванов уплатил 24 000 рублей.
Эти средства на ЕНС распределятся так:
в первую очередь — на задолженность по НДФЛ 11 000 руб.;
далее – на задолженность по транспортному налогу 8 000 руб. и пени 4 000 руб.;
остаток – 1 000 руб. будет зарезервирован в счет уплаты транспортного налога со сроком уплаты не позднее 2 декабря 2024 года.
Таким образом, Иванову останется пополнить единый налоговый счет до 2 декабря 2024 года на 1 500 рублей.
Ранее мы писали, что налоговики грозятся уголовкой за положительное сальдо ЕНС.
Комментарии2
Уведомления сдала 23-го, 25го заплатила налог и с этих денег списали пени. По итогу на налоги не хватило. Получатся как минимум нет смысла платить до 28го числа... или всё равно пени насписывают?
не всё равно. Если бы Вы уплатили 28-го, то сначала бы было бы учтено в счёт налога, как расписано выше в порядке очерёдности. Потому что обязательство по нему уже наступило.
А 25-го числа обязательства к уплате ещё не возникло, зато была задолженность по пеням. Ну вот её (которая с пенями) и закрыли.