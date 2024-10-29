🔢 Как списывают деньги с ЕНС при наличии налоговых долгов: пример от ФНС

В последнюю очередь – пени, проценты и штрафы.

После погашения недоимки по всем платежам – начисления по иным налогам, сборам, страховым взносам с текущим сроком уплаты.

Далее — погашается недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам, начиная с наиболее раннего срока уплаты.

Потом – начисления по НДФЛ с текущим сроком уплаты.

В первую очередь — погашается недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего срока уплаты.

Региональное УФНС привело пример по ЕНС физлица.

Пример

У Иванова отрицательное сальдо ЕНС (налоговая задолженность) составляет 23 000 руб., в том числе:

по транспортному налогу – 8 000 руб.;

НДФЛ (в связи с продажей имущества) – 11 000 руб.;

пени – 4 000 руб.

Также он получил налоговое уведомление на уплату транспортного налога за 2023 год в размере 2 500 рублей со сроком уплаты до 02.12.2024.

25 октября 2024 года Иванов уплатил 24 000 рублей.

Эти средства на ЕНС распределятся так:

в первую очередь — на задолженность по НДФЛ 11 000 руб.;

далее – на задолженность по транспортному налогу 8 000 руб. и пени 4 000 руб.;

остаток – 1 000 руб. будет зарезервирован в счет уплаты транспортного налога со сроком уплаты не позднее 2 декабря 2024 года.

Таким образом, Иванову останется пополнить единый налоговый счет до 2 декабря 2024 года на 1 500 рублей.