ЕНП (единый налоговый платеж)

🔢 Как списывают деньги с ЕНС при наличии налоговых долгов: пример от ФНС

Сначала с ЕНС погашают старые долги и только потом – текущие начисления. ФНС привела пример.

  1. В первую очередь — погашается недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего срока уплаты.

  2. Потом – начисления по НДФЛ с текущим сроком уплаты.

  3. Далее — погашается недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам, начиная с наиболее раннего срока уплаты.

  4. После погашения недоимки по всем платежам – начисления по иным налогам, сборам, страховым взносам с текущим сроком уплаты.

  5. В последнюю очередь – пени, проценты и штрафы.

Региональное УФНС привело пример по ЕНС физлица.

Пример

У Иванова отрицательное сальдо ЕНС (налоговая задолженность) составляет 23 000 руб., в том числе:

  • по транспортному налогу – 8 000 руб.;

  • НДФЛ (в связи с продажей имущества) – 11 000 руб.;

  • пени – 4 000 руб.

Также он получил налоговое уведомление на уплату транспортного налога за 2023 год в размере 2 500 рублей со сроком уплаты до 02.12.2024.

25 октября 2024 года Иванов уплатил 24 000 рублей.

Эти средства на ЕНС распределятся так:

  • в первую очередь — на задолженность по НДФЛ 11 000 руб.;

  • далее – на задолженность по транспортному налогу 8 000 руб. и пени 4 000 руб.;

  • остаток – 1 000 руб. будет зарезервирован в счет уплаты транспортного налога со сроком уплаты не позднее 2 декабря 2024 года.

Таким образом, Иванову останется пополнить единый налоговый счет до 2 декабря 2024 года на 1 500 рублей.

Ранее мы писали, что налоговики грозятся уголовкой за положительное сальдо ЕНС.

Комментарии

2
  • Наталья

    Уведомления сдала 23-го, 25го заплатила налог и с этих денег списали пени. По итогу на налоги не хватило. Получатся как минимум нет смысла платить до 28го числа... или всё равно пени насписывают?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      или всё равно пени насписывают?

      не всё равно. Если бы Вы уплатили 28-го, то сначала бы было бы учтено в счёт налога, как расписано выше в порядке очерёдности. Потому что обязательство по нему уже наступило.

      А 25-го числа обязательства к уплате ещё не возникло, зато была задолженность по пеням. Ну вот её (которая с пенями) и закрыли.