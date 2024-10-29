Малый бизнес из новых регионов получил поддержку на 2,5 млрд рублей

МСП Банк оказывает кредитно-гарантийную поддержку предпринимателям из новых регионов. Больше всего средств получили компании из ДНР.

С 2022 года МСП Банк предоставил кредитно-гарантийную поддержку бизнесу из новых регионов на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Больше всего средств привлекли предприниматели из ДНР — 1,4 млрд рублей, на втором месте Херсонская область — больше 383 млн, затем идет Запорожская область — 334 млн и ЛНР — 300 млн рублей.

«Малый и средний бизнес активно задействован в развитии новых регионов, в том числе занимаясь восстановлением их инфраструктуры. Наша задача – оказать комплексную всестороннюю поддержку», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Чаще всего за финансированием обращается бизнес из сферы строительства, торговли, услуг, промышленности и сельского хозяйства.

Больше 31 млн рублей получила компания «СК Дорога» из Луганска, средства направят на благоустройство общественной территории в рамках госконтракта с гарантиями МСП Банка. Также 19 млн рублей на покупку оборудования привлек медицинский центр «Офтальмак».