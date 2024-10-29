Минфин за учет в сомнительных долгах дебиторки, возникшей по решению суда

«Зачастую на решение об обращении в суд о взыскании с контрагента упущенной выгоды (компенсации) влияет оценка налоговых последствий положительных решений судов. Так, подобная компенсация при положительном решении суда должна отражаться в составе налогооблагаемых доходов при не безусловном получении подобных средств. Таким образом, это является препятствием для организаций обращаться за судебной защитой своих прав», — рассуждает Минфин в утвержденных им Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027.