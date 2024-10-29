С 2025 года фиксированные взносы надо по-новому включать в расходы на УСН

При УСН «доходы минус расходы» в расходы надо включать фиксированные взносы, подлежащие уплате в текущем году.

То есть факт уплаты больше не будет иметь значение.

Если срок оплаты переносится на первый рабочий день следующего года, то все равно они считаются подлежащими уплате в текущем году.

Взносы, уплаченные после 31.12.2024 за прошлые периоды, можно будет включить в расходы в 2025-2027 годах.

Работать на УСН в 2025 году нужно будет по новым правилам, поэтому если вы запланировали переход на спецрежим, то освоить их надо заранее. Мы собрали все изменения налоговой реформы-2025 в онлайн-курсе «Налоговая реформа-2025». Успейте купить курс со скидкой 60% за 3 690 рублей!