Вайлдберриз увеличил сроки хранения актов приемки для селлеров

Теперь сроки хранения актов приемки для селлеров на портале Wildberries составляют 1 год, а не 3 месяца.

Изменения затронули акты приемки поставок по модели «Со склада Wildberries» с 1 октября, сообщает портал «Бизнес-секреты».

Кроме того, ВБ планирует увеличить срок хранения актов приемки в специальном разделе «Документы», чтобы облегчить навигацию для продавцов.

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