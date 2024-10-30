Маркировка товаров

🍬🍫🍩 Будут маркировать конфеты, булочки и жвачку

С 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку.

Проект опубликован на федеральном портале.

Под маркировку подпадут такие сладости:

  • кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао;

  • шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао;

  • мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао;

  • вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты;

  • овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные);

  • джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ;

  • фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные;

  • жевательная резинка.

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