В малом бизнесе зарплата до 33 тыс. рублей будет облагаться взносами по тарифу 30%

С 2025 года МРОТ вырос на 16,6% — до 22 440 руб.

Кроме того, с 2025 года взносы по общему тарифу 30% будут начислять с 1,5 МРОТ.

Таким образом, зарплата в размере 33 660 руб. будет облагаться по тарифу 30%, а то, что свыше – по пониженному 15%.