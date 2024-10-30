Вебинары для бухгалтеров

Эксперт: финансовая модель покажет, как увеличить прибыль

Финансовая модель показывает, что влияет на чистую прибыль бизнеса и как ее увеличить.

Финансовая модель помогает собственнику понять, стоит ли открывать новый бизнес или направление, а еще показывает, что сейчас мешает бизнесу больше зарабатывать и какие показатели стоит улучшить. Это основа для принятия управленческих решений.

Создайте финансовую модель бизнеса, повысьте его эффективность, а также приобретите новые навыки и повысьте свою ценность как специалиста. Приходите на вебинар «Финансовая модель бизнеса: построение и частые ошибки». Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

  • Что такое финансовая модель и для чего она нужна.

  • Какие виды финансовых моделей существуют.

  • Как построить финансовую модель для своего бизнеса.

  • Как использовать финансовую модель для прогнозирования будущего развития бизнеса.

  • Какие ошибки можно допустить при построении финансовой модели.

Спикер — Наталья Климова, финансовый аналитик, д.э.н., профессор, квалифицированный инвестор, член экспертного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Краснодарского края, руководитель онлайн школы финансов.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!

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