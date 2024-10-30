Эксперт: финансовая модель покажет, как увеличить прибыль

Финансовая модель показывает, что влияет на чистую прибыль бизнеса и как ее увеличить.

Финансовая модель помогает собственнику понять, стоит ли открывать новый бизнес или направление, а еще показывает, что сейчас мешает бизнесу больше зарабатывать и какие показатели стоит улучшить. Это основа для принятия управленческих решений.

Создайте финансовую модель бизнеса, повысьте его эффективность, а также приобретите новые навыки и повысьте свою ценность как специалиста. Приходите на вебинар «Финансовая модель бизнеса: построение и частые ошибки». Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Что такое финансовая модель и для чего она нужна.

Какие виды финансовых моделей существуют.

Как построить финансовую модель для своего бизнеса.

Как использовать финансовую модель для прогнозирования будущего развития бизнеса.

Какие ошибки можно допустить при построении финансовой модели.

Спикер — Наталья Климова, финансовый аналитик, д.э.н., профессор, квалифицированный инвестор, член экспертного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Краснодарского края, руководитель онлайн школы финансов.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!