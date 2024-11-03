ФНС: чем руководствуются налоговые органы, доказывая дробление бизнеса

Это:
общие подходы к доказыванию наличия признаков дробления в действиях налогоплательщиков, основанные на анализе судебной практики. Они есть в обзорах судебной практики (письма ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@, от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@), в разъяснениях о применении положений ст. 54.1 НК (письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@), письме ФНС от 17.03.2022 № СД-4- 2/3289@ «О налоговых преимуществах, установленных для IT-бизнеса»;
актуальными правовыми позициями Верховного суда, отраженными в п. 11-14 Обзора практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды, утв. Президиумом ВС 13.12.2023, п. 4 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК в отношении малого и среднего бизнеса, утв. Президиумом ВС 04.07.2018;
складывающаяся на основе данных подходов судебная практика разрешения налоговых споров арбитражными судами.
Основания вменения схемы дробления налоговики устанавливают применительно к фактическим обстоятельствам деятельности группы формально самостоятельных лиц в каждом конкретном случае.
Об этом сказано в Рекомендациях ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).
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