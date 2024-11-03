ФНС: чем руководствуются налоговые органы, доказывая дробление бизнеса

актуальными правовыми позициями Верховного суда, отраженными в п. 11-14 Обзора практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды, утв. Президиумом ВС 13.12.2023, п. 4 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК в отношении малого и среднего бизнеса, утв. Президиумом ВС 04.07.2018;