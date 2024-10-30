В 2025 году сохранят упрощенный порядок получения лицензий

Получить разрешительные документы в упрощенном порядке будет можно в течение 2025 года. Оценщикам из приграничных регионов продлят сроки действия аттестатов.

В Минэкономразвития подготовили проект постановления, который сохранит упрощенный порядок получения разрешений и лицензий в 2025 году. В основном это касается авиации, строительства, недропользования, а также документов для предприятий из приграничных регионов.

Власти хотят ускорить выдачу сертификатов и лицензий, сократить список обязательных требований для их получения. Об этом пишут «Ведомости».

Специалистам в области оценочной деятельности продлят срок аттестатов, но только если они зарегистрированы в регионах с желтым или красным уровнем террористической опасности. Сейчас желтый уровень установлен в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в отдельных районах Воронежской области и Краснодарского края.