ВТБ приостановит выдачу семейной ипотеки

У банка закончился лимит на сделки на льготной программе. Клиенты смогут получить кредит на покупку жилья после того, как правительство выделит новые квоты.

С 31 октября банк ВТБ приостановит запись на сделки по программе «Семейная ипотека».

«Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач», — сказали в пресс-службе ВТБ.

Клиенты, которые записались на сделки до 31 октября, смогут их провести без ограничений. Кредиты на покупку жилья станут выдавать после того, как правительство выделит новые лимиты. В начале октября оператор ДОМ.РФ распределил между банками оставшуюся квоту на семейную ипотеку в размере 140 млрд рублей.

Кстати, с 30 октября Сбер также перестал выдавать семейную ипотеку.