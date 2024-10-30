С 2025 года АУСН распространят на все регионы

Такую норму ввели Федеральным законом от 29.10.2024 № 362-ФЗ.

Чтобы АУСН заработала в регионе с 01.01.2025, власти должны принять закон до конца ноября 2024 года.

Также с 1 января 2025 года будут такие поправки по АУСН: режим станет доступен продавцам на маркетплейсах;

упрощенцы или самозанятые смогут перейти на АУСН с 1-го числа любого месяца года (сейчас только с 1 января);

плательщики на АУСН получат право учитывать расходы в натуральной форме.

Кроме того, операторы электронных площадок (маркетплейсов) смогут стать партнерами ФНС в рамках проекта АУСН и передавать сведения о проведенных взаимозачетах (доходах и расходах) налогоплательщика при проведении торговых сделок на такой площадке.