С 2025 года АУСН распространят на все регионы

Такую норму ввели Федеральным законом от 29.10.2024 № 362-ФЗ.
Чтобы АУСН заработала в регионе с 01.01.2025, власти должны принять закон до конца ноября 2024 года.
Также с 1 января 2025 года будут такие поправки по АУСН:
режим станет доступен продавцам на маркетплейсах;
упрощенцы или самозанятые смогут перейти на АУСН с 1-го числа любого месяца года (сейчас только с 1 января);
плательщики на АУСН получат право учитывать расходы в натуральной форме.
Кроме того, операторы электронных площадок (маркетплейсов) смогут стать партнерами ФНС в рамках проекта АУСН и передавать сведения о проведенных взаимозачетах (доходах и расходах) налогоплательщика при проведении торговых сделок на такой площадке.
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