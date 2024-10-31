Созданный компанией товарный знак относится к расходам, а не к НМА

По ФСБУ 14/2022 затраты организации, связанные с созданием средств индивидуализации, созданных собственными силами компании, признаются расходами периода, в котором они понесены.

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.04.2024 № 07-01-10/38577.

Поясним, к средствам индивидуализации в том числе относятся товарные знаки, фирменные названия.

При их отражении в учете надо руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации».

В бухотчетности по созданным собственными силами организации средствам индивидуализации отражается и иная информация — например, рыночная стоимость, без знания которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.