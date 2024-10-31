Украденный товар можно включать в расходы, но нужен именно официальный документ, считает Минфин

Но факт отсутствия виновных лиц должен быть подтвержден документом, выданным уполномоченным органом власти.
Об этом сообщает Минфин в письме от 09.10.2024 № 03-03-06/1/97745.
Кстати, есть решение ВАС от 04.12.2013 по делу № ВАС-13048/13 и определение Конституционного суда от 24.09.2012 № 1543-О, по которым можно принимать пропавший товар в расходы, даже если нет документа от госорганов о расследовании и отсутствии виновных.
На это решение суда ссылалась ФНС в своем письме от 05.02.2024 № СД-2-3/1529, где говорится, что подтвердить расходы по хищению можно любым документом.
В то же время, есть скандально известное дело ООО «Посуда-Центр сервис» – компании доначислили налоги, потому что на недостачи не было документа из госорганов, а просто внутренних документов – недостаточно.
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