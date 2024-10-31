Между банками распределят дополнительные 350 млрд рублей на семейную ипотеку

После того как крупные банки исчерпали лимиты по выдаче семейной ипотеки, ДОМ.РФ разделит между ними дополнительные средства.

Оператор программы «Семейная ипотека» ДОМ.РФ распределит дополнительный лимит на выдачу льготных жилищных кредитов в размере 350 млрд рублей.

«По программе "Семейная ипотека" выделен дополнительный лимит в размере 350 млрд рублей на предоставление кредитов банками. ДОМ.РФ, как оператор программы, запустил процесс распределения этого лимита между кредиторами, итоги будут подведены уже на следующей неделе», — сказали в пресс-службе оператора.

Крупные банки исчерпали лимит под конец октября 2024 года и приостановили запись клиентов на сделки. Например, с 30 октября Сбер приостановил выдачу семейной ипотеки, а с 31 октября — ВТБ.