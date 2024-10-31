Что учесть для создания финансовой модели бизнеса: смотрите видео!

Финансовое моделирование позволяет управлять деньгами компании и прогнозировать ее развитие. Руководителю необходимо иметь эти данные, чтобы выстраивать бизнес-процессы. В этом видео научимся собирать финансовую модель и выясним, чем она может помочь бизнесу. Смотрите видеозапись вебинара!
Вы узнаете:
С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.
Какие данные нужны для формирования финансовой модели.
Кто отвечает за данные финансовой модели.
Как собрать финансовую модель бизнеса.
Пошаговая инструкция по составлению Финмодели.
Бонус: Гайд с пошаговой инструкцией: «Финансовая модель для бизнеса».
Спикер — Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам. Эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.
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