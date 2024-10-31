Что учесть для создания финансовой модели бизнеса: смотрите видео!

Вместе с экспертом вы освоите навыки финансового моделирования, сделаете финансовую модель бизнеса и повысите свою ценность как специалиста.

Финансовое моделирование позволяет управлять деньгами компании и прогнозировать ее развитие. Руководителю необходимо иметь эти данные, чтобы выстраивать бизнес-процессы. В этом видео научимся собирать финансовую модель и выясним, чем она может помочь бизнесу. Смотрите видеозапись вебинара!

Вы узнаете:

С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.

Какие данные нужны для формирования финансовой модели.

Кто отвечает за данные финансовой модели.

Как собрать финансовую модель бизнеса.

Пошаговая инструкция по составлению Финмодели.

Бонус: Гайд с пошаговой инструкцией: «Финансовая модель для бизнеса».

Спикер — Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам. Эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.