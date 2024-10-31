Налоговики грозят пенями за несдачу уведомлений

При несдаче уведомлений по ЕНП уплаченные налоги не попадут в бюджет, если по ним не сдано уведомление.

Таким образом, сальдо ЕНС положительное, но налоговики не могут забрать оттуда деньги и распределить их в соответствующий бюджет.

Это повлечет возникновение задолженности и начисление пеней, предупреждает региональное УФНС.

Между тем никаких пеней в случае своевременной уплаты налогов быть не должно.

В 2024 году такая мера по отмене пеней из-за ошибок или несдачи ЕНП-уведомления действует как временная.

Но с 2025 года уже внесли поправки в НК, по которым пеней не будет, если денег на сальдо ЕНС (+ отложенная переплата) хватает на налог.