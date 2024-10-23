🔥 На положительное сальдо ЕНС не будут начислять пени. Теперь уже на постоянной основе

Такая норма на постоянной основе внесена в НК.
Госдума 22 октября приняла в третьем окончательном чтении законопроект, в том числе дополняющий налоговую реформу-2025.
Речь идет о случаях, когда уведомление по ЕНП сдано с опозданием, и налоговики поэтому не могут вовремя сформировать налоговую обязанность, чтобы забрать деньги с ЕНС в бюджет.
В 2023 году такую норму о неначислении пеней на положительное сальдо ЕНС ввели как временную постановлением Правительства. Потом ее продлили на 2024 год.
Теперь эту норму прописали в НК, и она будет действовать на постоянной основе.
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Комментарии1
Речь идет о случаях, когда уведомление по ЕНП сдано с опозданием и налоговики поэтому не могут вовремя сформировать налоговую обязанность, чтобы забрать деньги с ЕНС в бюджет.
ЕНС это и есть бюджет со своим КБК и казначейским счетом... Поэтому никаких пени при положительном сальдо быть и не должно. Куда "разгонять" деньги с ЕНС написано в налоговых декларациях и расчетах, а "уведомления" это временные "филькины грамоты"