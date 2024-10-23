🔥 На положительное сальдо ЕНС не будут начислять пени. Теперь уже на постоянной основе

Не начисляются пени на сумму недоимки в размере, не превышающем положительное сальдо ЕНС, увеличенное на сумму резерва.

Такая норма на постоянной основе внесена в НК.

Госдума 22 октября приняла в третьем окончательном чтении законопроект, в том числе дополняющий налоговую реформу-2025.

Речь идет о случаях, когда уведомление по ЕНП сдано с опозданием, и налоговики поэтому не могут вовремя сформировать налоговую обязанность, чтобы забрать деньги с ЕНС в бюджет.

В 2023 году такую норму о неначислении пеней на положительное сальдо ЕНС ввели как временную постановлением Правительства. Потом ее продлили на 2024 год.

Теперь эту норму прописали в НК, и она будет действовать на постоянной основе.

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