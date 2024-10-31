Айтиком подарит каждую вторую машиночитаемую доверенность

Все читатели «Клерка» смогут получить в подарок каждую вторую МЧД, а также оформить электронную подпись с увеличенным сроком действия.

Компания Айтиком подготовила специальное предложение: клиенты смогут бесплатно оформить каждую вторую машиночитаемую доверенность (МЧД). Особые условия действуют до 31 декабря 2024 года.

Айтиком выпускает электронные подписи и машиночитаемые доверенности для любого количества сотрудников. Можно заказать как массовые, так и штучные ЭЦП и МЧД. Специалисты помогут оформить МЧД для конкретного портала, потому что разбираются в требованиях информационных систем и точно знают, какая доверенность нужна, чтобы МЧД работала.

Сервисы «Корпоративный Удостоверяющий центр» и «Айтиком.Доверенности» полностью закрывают потребности учета, быстрого выпуска, управления ЭП и МЧД в одном окне.

Всем читателям «Клерка» компания выпустит электронную подпись с увеличенным сроком действия до 15 месяцев.

Получить спецпредложение компании Айтиком