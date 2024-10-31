Для Крыма и Севастополя продлено особое регулирование земельных и имущественных вопросов

Это федеральный конституционный закон от 29.10.2024 № 2-ФКЗ о продлении срока полномочий по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений.

До 1 января 2027 года на территориях республики Крым и города федерального значения Севастополя могут быть установлены их нормативными актами по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере, особенности регулирования:

имущественных и земельных отношений;

кадастрового учета недвижимости;

госрегистрации прав на недвижимость и сделок с нею;

градостроительной деятельности.

Кроме того, до 1 января 2027 года особенности регулирования отношений по выявлению и сносу объектов капстроительства, возведенных с нарушением законодательства, в том числе если разрешенное использование участков не допускает строительства на них капитальных объектов, могут быть установлены нормативными актами Крыма и Севастополя по согласованию с полномочным федеральным органом исполнительной власти.