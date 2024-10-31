⚡️ Итоги дня: аренда квартир рекордно подорожала, выросли цены на кофе и молоко, а в рекламе энергетиков будут говорить об их вреде

Капучино и латте резко подорожают из-за роста цен на зерно и молоко. С начала года цены на молоко и сливки подскочили на 30-35%. Стоимость кофейных зерен арабики выросла на 40%, робусты — на 80%.

В России рекордно подорожала аренда жилья. Средняя цена на съемную квартиру в Москве — 110 тысяч рублей. Сильнее всего арендные ставки выросли в Самаре, Екатеринбурге и Москве — за последний квартал они увеличились более чем на 2%.

Казахстан будет использовать общий с Россией телефонный код +7.

ФАС предложила изменить закон о рекламе и обязать производителей энергетиков сообщать об их вреде. Если предложение примут, то маркировка в рекламе тонизирующих напитков станет обязательной.

Во «ВкусВилле» заблокировали поставки от «Можайского кондитерского дома». Производителя начала проверять прокуратура Московской области на соблюдение санитарных требований. Ведомство получило информацию, что продукты на производстве хранятся на полу в нарушенной упаковке, оборудование и рабочие поверхности загрязнены, а емкости с фруктовыми начинками открыты.

Основатель TikTok Чжан Имин стал самым богатым человеком Китая. Его состояние оценивается в 49,3 млрд долларов.

В Японии появился необычный тренд: мужчины стали наряжаться в силиконовые костюмы женщин и ездить в метро.

Мошенники обманули экс-советника президента Республики Башкортостан Виктора Пчелинцева на 5 млн рублей. Его убедили перевести все деньги на «безопасные счета».