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⚡️ Итоги дня: аренда квартир рекордно подорожала, выросли цены на кофе и молоко, а в рекламе энергетиков будут говорить об их вреде

Подготовили обзор главных событий дня — 31 октября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Капучино и латте резко подорожают из-за роста цен на зерно и молоко. С начала года цены на молоко и сливки подскочили на 30-35%. Стоимость кофейных зерен арабики выросла на 40%, робусты — на 80%.

  • В России рекордно подорожала аренда жилья. Средняя цена на съемную квартиру в Москве — 110 тысяч рублей. Сильнее всего арендные ставки выросли в Самаре, Екатеринбурге и Москве — за последний квартал они увеличились более чем на 2%.

  • Казахстан будет использовать общий с Россией телефонный код +7.

  • ФАС предложила изменить закон о рекламе и обязать производителей энергетиков сообщать об их вреде. Если предложение примут, то маркировка в рекламе тонизирующих напитков станет обязательной.

  • Во «ВкусВилле» заблокировали поставки от «Можайского кондитерского дома». Производителя начала проверять прокуратура Московской области на соблюдение санитарных требований. Ведомство получило информацию, что продукты на производстве хранятся на полу в нарушенной упаковке, оборудование и рабочие поверхности загрязнены, а емкости с фруктовыми начинками открыты.

  • Основатель TikTok Чжан Имин стал самым богатым человеком Китая. Его состояние оценивается в 49,3 млрд долларов.

  • В Японии появился необычный тренд: мужчины стали наряжаться в силиконовые костюмы женщин и ездить в метро.

  • Мошенники обманули экс-советника президента Республики Башкортостан Виктора Пчелинцева на 5 млн рублей. Его убедили перевести все деньги на «безопасные счета».

  • Житель Краснодарского края незаконно держал тигрицу в сарае и пытался сбежать с ней от силовиков. Прокуратура и Росприроднадзор изъяли животное, поскольку у владельца не было документов о его покупке.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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