С 1 января 2025 года сетевые организации не будут платить налог на имущество

Налогом на имущество не будут облагаться объекты электроэнергетики, линии передач, трансформаторные подстанции и другое оборудование.

С 1 января 2025 года территориальные сетевые организации получат льготы, которые освободят от уплаты налога на имущество. Об этом говорится в федеральном законе от 29.10.2024 № 362-ФЗ.

Льготу можно применять в отношении объектов электроэнергетики: линий электропередачи, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов классом напряжения до 35 киловольт, а также кабельных линий и оборудования для передачи электроэнергии.

«Компании, основным видом деятельности которых является производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, с 2025 года освобождаются от уплаты налога в отношении имущества, входящего в состав солнечных электростанций», — сказано на сайте ФНС.

Также закон на пять лет продлил право компаний уменьшать базу по налогу на имущество на сумму законченных капитальных вложений. Средства должны быть направлены на строительство или реконструкцию судоходных гидротехнических сооружений, инфраструктуры воздушного транспорта и портов.