Об обнаружении рисков дробления бизнеса налоговики не обязаны сообщать до начала выездной проверки

ФНС разъяснила, можно ли узнать от налогового органа о рисках дробления бизнеса до открытия выездной налоговой проверки.

Если налоговый орган выявил риски дробления бизнеса за налоговые периоды 2022-2026 годов, то до назначения выездных налоговых проверок таких лиц ФНС рекомендует приглашать налогоплательщиков для информирования их:

То есть обязанности информировать у налоговиков нет.

Это следует из п. 16 Рекомендаций ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).