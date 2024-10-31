Об обнаружении рисков дробления бизнеса налоговики не обязаны сообщать до начала выездной проверки

Если налоговый орган выявил риски дробления бизнеса за налоговые периоды 2022-2026 годов, то до назначения выездных налоговых проверок таких лиц ФНС рекомендует приглашать налогоплательщиков для информирования их:
о выявленных рисках;
положениях ст. 6 закона № 176-ФЗ;
представления ими пояснений в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 31 НК.
То есть обязанности информировать у налоговиков нет.
Это следует из п. 16 Рекомендаций ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).
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