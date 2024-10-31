От МТС и Мегафона требуют отменить роуминг в Крыму

Мобильные операторы должны брать плату за услуги связи в Крыму по домашнему тарифу абонентов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала мобильным операторам МТС и Мегафон перестать брать дополнительную плату с абонентов в Крыму.

«Ведомство установило, что взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов», — сказано на сайте ФАС.

В августе 2024 года служба возбудила дела против мобильных операторов, которые не выполнили предупреждения и не отменили роуминг за услуги связи в Крыму и Севастополе.

Билайн также признали нарушителем антимонопольного закона, но компания заявила, что отменит наценку с 1 января 2025 года. Раньше это сделать не получится, поскольку нужно перенастроить биллинговую систему.

Добровольно от роуминга на полуострове отказались ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) и ООО «ВТБ Мобайл», а также крымские операторы ООО «К-телеком» и ООО «КТК-телеком».