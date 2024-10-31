Центробанк подготовит рекомендации для годовых отчетов компаний

Чтобы инвесторы могли принимать взвешенные решения, регулятор определит, какую информацию эмитенты будут включать в свои годовые отчеты.

До конца 2024 года Центробанк выпустит рекомендации по составлению годовых отчетов для российских эмитентов.

Пока что компании самостоятельно решают, сколько отчет будет находиться в публичном доступе. Регулятор считает, что было бы неплохо не удалять материалы в течение нескольких лет — чтобы посмотреть обещания компании и то, как они исполнились.

«В годовом отчете должны быть отражены: обзор по эмитенту, стратегия, бизнес-модель эмитента, риски, возможности эмитента, результаты деятельности, перспективы на будущее», — сказала директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.

Информация из годовых отчетов нужна инвесторам, в том числе розничным, для планирования стратегии финансовых вложений и оценки рисков.