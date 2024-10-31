Маркировка товаров

При покупке шин для нужд компании не надо регистрироваться в «Честном знаке»

Шины – это товар, подлежащий маркировке. Но если ИП или организации покупает шины для своих авто, а не для перепродажи, то регистрироваться в «Честном знаке» покупателю не надо.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Согласно постановлению Правительства от 31.12.2019 № 1958, участники оборота шин – это юрлица и ИП, осуществляющие ввод шин в оборот, оборот и вывод из оборота шин. За исключением юрлиц и ИП, приобретающих шины для использования в целях, не связанных с их последующей реализацией (продажей). То есть для собственных нужд, производственных целей.

В этом случае поставщик сам должен выводить из системы товар.

То есть ИП-покупатель должен сообщить поставщику, что шины не для продажи.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.

Комментарии

4
  • Джон Вокер

    Где-то недавно читал статью о том, что оштрафовали компанию, в шкафах которой стоял алкоголь, купленный для распития. Штраф за торговлю без лицензии.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Вы просто цели не поняли!

      Этим они стимулируют, что бы , если уж купили и собрались выпить, то пить нужно до конца! А не оставлять на завтра!

      В общем-то всё правильно: завтра вы пойдёте и возьмёте ещё, которое тоже допьёте до конца. и т.д. Это требование значительно увеличивает товарооборот и как следствие поступление дополнительных налоговых платежей.

      А теперь сравните с тем случаем, если стоит в шкафу и никак не допивается. То совсем не пьют, то пригубили рюмочку и опять поставили.

    • Старый ворчун

      Штраф за торговлю без лицензии.

      Соответствует закону.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      стоял алкоголь, купленный для распития. Штраф за торговлю без лицензии.

      Судят мужика за самогоноварение. Он говорит

      - Да не варил я самогон!!!!
      Судья возражает

      - Как это так "не варил" когда при обыске у вас обнаружен самогонный аппарат!

      - Ну и что? Самогон-то я не варил

      - Нет, варил, раз аппарат имеете!

      Мужик махнул рукой и говрит

      - ну, тогда уж и за изнасилование судите.

      Все в шоке.

      - А вы что, кого-то изнасиловали?

      - Нет, но аппарат имеется...