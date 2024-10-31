При покупке шин для нужд компании не надо регистрироваться в «Честном знаке»

Шины – это товар, подлежащий маркировке. Но если ИП или организации покупает шины для своих авто, а не для перепродажи, то регистрироваться в «Честном знаке» покупателю не надо.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Согласно постановлению Правительства от 31.12.2019 № 1958, участники оборота шин – это юрлица и ИП, осуществляющие ввод шин в оборот, оборот и вывод из оборота шин. За исключением юрлиц и ИП, приобретающих шины для использования в целях, не связанных с их последующей реализацией (продажей). То есть для собственных нужд, производственных целей.

В этом случае поставщик сам должен выводить из системы товар.

То есть ИП-покупатель должен сообщить поставщику, что шины не для продажи.

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