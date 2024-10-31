При покупке шин для нужд компании не надо регистрироваться в «Честном знаке»

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Согласно постановлению Правительства от 31.12.2019 № 1958, участники оборота шин – это юрлица и ИП, осуществляющие ввод шин в оборот, оборот и вывод из оборота шин. За исключением юрлиц и ИП, приобретающих шины для использования в целях, не связанных с их последующей реализацией (продажей). То есть для собственных нужд, производственных целей.
В этом случае поставщик сам должен выводить из системы товар.
То есть ИП-покупатель должен сообщить поставщику, что шины не для продажи.
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Комментарии4
Где-то недавно читал статью о том, что оштрафовали компанию, в шкафах которой стоял алкоголь, купленный для распития. Штраф за торговлю без лицензии.
Вы просто цели не поняли!
Этим они стимулируют, что бы , если уж купили и собрались выпить, то пить нужно до конца! А не оставлять на завтра!
В общем-то всё правильно: завтра вы пойдёте и возьмёте ещё, которое тоже допьёте до конца. и т.д. Это требование значительно увеличивает товарооборот и как следствие поступление дополнительных налоговых платежей.
А теперь сравните с тем случаем, если стоит в шкафу и никак не допивается. То совсем не пьют, то пригубили рюмочку и опять поставили.
Соответствует закону.
Судят мужика за самогоноварение. Он говорит
- Да не варил я самогон!!!!
Судья возражает
- Как это так "не варил" когда при обыске у вас обнаружен самогонный аппарат!
- Ну и что? Самогон-то я не варил
- Нет, варил, раз аппарат имеете!
Мужик махнул рукой и говрит
- ну, тогда уж и за изнасилование судите.
Все в шоке.
- А вы что, кого-то изнасиловали?
- Нет, но аппарат имеется...